Законопроект о продаже квот на аукционах противоречит Конституции – юруправление ВР

Проект Закона №7230 «О внесении изменений в Закон Украины «О внешнеэкономической деятельности» (относительно продажи квот на аукционах) противоречит Конституции Украины.

К такому выводу пришло Главное юридическое управление Верховной Рады Украины, о чем говорится в решении управления, опубликованном на сайте парламента.

Согласно сообщению, Главного юруправления, в целом, разделяя необходимость принятия закона, который способствовал бы совершенствованию правовых и организационных принципов лицензирования экспорта (импорта) товаров с целью наполнения государственного бюджета, Главное юридическое управление соглашается с выводом Главного научно-экспертного управления относительно отклонения этого законопроекта.

Отмечается, что указанный законопроект не учитывает правила международных договоров, к которым Украина присоединилась с 16 мая 2008 года в соответствии с Протоколом о вступлении Украины в ВТО.

«По своей правовой природе плата за квоту является сбором за продажу квоты субъекту внешнеэкономической деятельности и дополнительным начислением на стоимость импортированного (экспортированного) товара, чем не учитываются обязательства, взятые Украиной статьями ІІ и VIII Генерального соглашения о тарифах и торговле 1994 года и статьей 4 Соглашения ВТО о сельском хозяйстве», – говорится в выводах юруправления.

«Введение дополнительных тарифных начислений на стоимость импортированных и экспортированных товаров не отвечает международным обязательствам Украины, а следовательно, приведет к нарушению положений статьи 18 Конституции Украины, согласно которым внешнеполитическая деятельность Украины направлена на обеспечение ее национальных интересов путем поддержки взаимовыгодного сотрудничества с членами международного содружества по общепризнанным принципам и нормам международного права», – говорится в выводах юруправления.

Как сообщал УНИАН, согласно указанному законопроекту, решение о применении режима лицензирования экспорта (импорта) товаров, в том числе установления квот (количественных или других ограничений), а также продажи квот на аукционах, принимается Кабинетом Министров Украины по предоставлению центрального органа исполнительной власти по вопросам экономической политики с определением перечня конкретных товаров, экспорт (импорт) которых подлежит лицензированию, периода действия лицензирования и количественных или других ограничений относительно каждого товара, порядка продажи квот на аукционах.