Верховная Рада приняла Налоговый кодекс

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом Налоговый кодекс Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 269 из 348 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Во время голосования и после того, как на табло высветилось необходимое количество голосов для позитивного решения, представители оппозиции выкрикивали: «Позор».

При этом председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отметил, что «в процессе оформления данного закона» он будет разделен на 2 – Налоговый кодекс и на закон, который касается внесения изменений в другие законы Украины в связи с принятием Налогового кодекса.

В.ЛИТВИН также подчеркнул, что наработаны уточнения в Налоговый кодекс, которые составляют 32 страницы. Он отметил, что Комитет ВР по вопросам таможенной и налоговой политики вместе с правительством должен их проработать и «мы оформим их как изменения в закон», то есть в Налоговый кодекс Украины перед тем, как Налоговый кодекс будет подписан Председателем ВР и направлен на подпись Президенту Украины.

Как сообщал УНИАН, во время рассмотрения во втором чтении проекта Налогового кодекса немало статей и норм откладывались для согласования позиций между парламентом и правительством.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что во время подготовки Налогового кодекса и правительство, и парламент пытались «найти компромисс между теми, кто платит налоги, и потребностями и обязательствами государства, которые оно должно выполнять в социальной сфере».

Он отметил, что сегодня в Украине «каждая вторая семья имеет льготы», но при потребности 44 млрд. на их выплату фактически выделяется всего 5 млрд.». В.ЛИТВИН при этом признал, что «не все удалось сделать».

Справка УНИАН. В Налоговом кодексе содержится 340 статей.

Согласно Бюджетному кодексу и Регламенту Верховной Рады, проект Государственного бюджета должен быть принят в первом чтении не позднее 20 октября, во втором чтении - до 20 ноября, а в третьем чтении и в целом как закон - до 1 декабря. Статья 27 Бюджетного кодекса прямо указывает на то, что Законы Украины, влияющие на формирование доходной или расходной части бюджетов, должны быть официально обнародованы до 15 августа года, предшествующего плановому. В противном случае нормы соответствующих законов, влияющих на формирование доходной и/или расходной части бюджетов, начинают действовать не раньше начала бюджетного периода, следующего за плановым. В данном случае это означает, что вступление в силу Налогового кодекса не может состояться раньше 2012 года.