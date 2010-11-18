Группа «За Украину!» обратится в КС по поводу Налогового кодекса – Ляпина

Депутаты группы «За Украину!» обратятся в Конституционный Суд Украины по поводу конституционности принятия Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявила народный депутат от группы «За Украину!» Ксения ЛЯПИНА.

«Я считаю, что мы будем иметь ряд оснований для того, чтобы обжаловать как сам процесс принятия, так и содержание этого документа в Конституционном Суде», - сказала К.ЛЯПИНА.

Одним из нарушений она назвала то, что принятым Налоговым кодексом вносятся изменения в другой кодекс, что запрещено законодательством, и по поводу этого есть разъяснения Конституционного Суда.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины сегодня приняла во втором чтении и в целом Налоговый кодекс Украины. За это решение проголосовали 269 из 348 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.