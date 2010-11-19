Усилия по созданию НК потрачены «с большой пользой для нашего народа и государства» - Ярошенко

Усилия, направленные на создание Налогового кодекса, потрачены «с большой пользой для нашего народа и государства».

Об этом сказал на заседании парламента министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, министр отметил, что «значительные усилия, которые были направлены на создание этого важного документа, потрачены эффективно, с большой пользой для нашего народа и государства».

Он заверил, что Министерство финансов «будет настойчиво работать над совершенствованием налогового законодательства и над внедрением налоговой реформы».

Ф.ЯРОШЕНКО выразил надежду, что парламент поддержит усилия правительства в этом направлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом Налоговый кодекс Украины. За это решение проголосовали 269 из 348 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.