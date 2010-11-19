С принятием Налогового кодекса усиливается «фискальное давление» – И.Кириленко

Председатель фракции «БЮТ-Батькивщина» в парламенте Иван КИРИЛЕНКО заявляет, что в стране с принятием Налогового кодекса усиливается «фискальное давление», усиливаются административные рычаги контроля и влияния на граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании парламента.

«Даже бабушка Настя в отдаленном селе в Кировоградской области становится предпринимателем, потому что за лишнее ведро картофеля, которое она вырастила и вынесла на трассу продать, будет должна будет платить налог», – сказал политик.

Он назвал принятие кодекса «подарком» власти народу после выборов» и попросил представителей правительства и парламентского большинства забрать свой «подарок».

При этом депутаты от оппозиции принесли и сложили на трибуне парламента тома проекта Налогового кодекса, а несколько экземпляров бросили под трибуну.

На это Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН отреагировал репликой, что оппозиции не хочется выносить эти бумаги из зала, она хочет, чтобы «за них кто-то работу сделал». «Как всегда на чужом горбу хотят въехать в рай», - сказал В.ЛИТВИН.

Несколько депутатов из фракции Партии регионов забрали тома проекта Налогового кодекса с трибуны парламента.