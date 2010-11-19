Эксперт: условия кредитования смягчаются

В настоящее время ситуация на рынке кредитования физических лиц развивается согласно наметившимся ранее тенденциям – увеличение кредитных программ и смягчение условий кредитования.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

Так, подчеркнула она, на рынке автокредитования появились предложения с уменьшенным авансовым взносом (15% от стоимости авто против стабильных 30-50%, которые были обязательны в последние два года). Другие условия автокредитов не изменялись: срок кредитования – до 7 лет; процентная ставка фиксированная на весь срок кредитования – от 18,5% до 26,75% годовых; плавающая ставка фиксируется на первый год кредитования и находится в пределах от 12,3% до 18,4% годовых; разовая комиссия при предоставлении кредита - от 1,5 до 3% от суммы.

По словам эксперта, кредиты на приобретение недвижимости предлагаются гораздо меньшим количеством банков на таких условиях: процентная ставка 18%-28% годовых, срок кредитования 5-10 лет, с авансовым взносом не менее 30%, чаще встречается – 40% от стоимости недвижимости.

Как отметила Н.СИНЯВСКАЯ, по кредитам на потребительские цели можно выделить несколько видов: под залог недвижимости на срок до 5 лет, в размере, не превышающем 40% от стоимости залога, под ставку 22-26,25% годовых; под залог депозита на срок действия депозита, под ставку +3 - +6%годовых к ставке депозита в случае, если депозит размещен в гривне, + 5% - +11% для залогов в виде депозита в иностранной валюте; кредитование участников собственных зарплатных проектов на срок 1-2 года, в размере 3-5 окладов, под реальную ставку 30-40% годовых. При этом многие банки даже по кредитам для зарплатников устанавливают дополнительную комиссию за снятие денег с карточного счета в размере от 1 до 2,5% от суммы снятия, что значительно повышает реальную стоимость кредита.

По мнению эксперта, среди положительных новостей последнего времени - обоснование Национальным банком Украины законности выдачи валютных кредитов до момента введения на них моратория (ноябрь 2009 года). «Хотя суды высших инстанций и ранее принимали решения, подтверждающие правомерность выдачи валютных кредитов, есть надежда, что обоснование НБУ поставит окончательную точку в данном вопросе, и подобные иски заемщиков к банкам не будут возникать в дальнейшем», - считает Н.СИНЯВСКАЯ.