Предприниматели предъявили Президенту ультиматум

Предприниматели будут инициировать проведение Всеукраинского референдума о досрочном прекращении полномочий Президента Украины и Верховной Рады Украины, если Виктор ЯНУКОВИЧ не ветирует принятый 18 ноября Налоговый кодекс.

Об этом идет речь в Ультиматуме Президенту Украины относительно неприемлемости принятого 18 ноября Налогового кодекса, координационного совета предпринимателей, которые выступают против Налогового кодекса, разработанного правительством Николая АЗАРОВА.

Как указывается в переданном УНИАН документе, предприниматели сообща выступают категорически против принятия, подписания и введения в действие Налогового кодекса.

“Налоговый кодекс уничтожает малый и средний бизнес, лишает минимальных средств существования миллионы работающих граждан и членов их семей. Налоговый кодекс уничтожает средний класс как основу демократии и гражданского общества. Налоговый кодекс принимается в интересах большого капитала, который снимает с себя социальную ответственность за благосостояние общества. Защитив собственные средства от налогообложения через выведение их в оффшоры, правящая в стране олигархия весь фискальный груз переводит именно на малый и средний бизнес”, - отмечают предприниматели.

Авторы ультиматума требуют от Президента: “немедленно наложить вето на Налоговый кодекс и обязать правительство его отозвать; за преступление против малого бизнеса и среднего класса, задокументированное в проекте Налогового кодекса, отправить в отставку его авторов — премьер-министра Н.АЗАРОВА, вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО и председателя Госкомпредпринимательства Михаила БРОДСКОГО”.

“Если В.ЯНУКОВИЧ не выполнит этих требований и не остановит введение в действие Налогового кодекса, это будет означать, что он сознательно берет на себя персональную ответственность за все негативные последствия его введения, - отмечают предприниматели. - В случае введения в действие Налогового кодекса мы будем вынуждены защищать свое право на жизнь, право на предпринимательскую деятельность, другие гражданские права и свободы бессрочными забастовками и акциями общественного неповиновения”.

Авторы ультиматума обращаются к местным советам всех уровней с призывом безотлагательно созвать внеочередные заседания и дать оценку Налоговому кодексу; поддержать этот Ультиматум и принять обращение к Президенту Украины относительно ветирования Налогового кодекса.

В связи с принятием Налогового кодекса большинством Верховной Рады предприниматели призывают собраться на гражданскую акцию 22 ноября 2010 г. в 10:00 возле Администрации Президента (г. Киев, ул. Банковая, 11, сбор со стороны ул. Институтской) с требованием к Президенту Украины немедленно ветировать этот Налоговый кодекс.

Кроме того, авторы ультиматума отмечают, что в случае подписания В.ЯНУКОВИЧЕМ Налогового кодекса, они начнут сбор подписей за проведение Всеукраинского референдума о досрочном прекращении полномочий Президента Украины и Верховной Рады и объявлении досрочных выборов Президента Украины и Верховной Рады.

“Заявляем о создании Национального координационного совета по досрочному прекращению полномочий Президента Украины и Верховной Рады. Приглашаем представителей объединений предпринимателей, общественных организаций, всех активных граждан войти в состав Координационного совета. Призываем всех граждан Украины поддержать этот Ультиматум, присоединиться к нашей борьбе за сохранение предпринимательства, за демократию, справедливость и гражданскую свободу в Украине”, - отмечается в документе.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом Налоговый кодекс Украины. За это решение проголосовали 269 из 348 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.