Сегодня состоится заседание совета предпринимателей с участием Тимошенко

10:49, 19 ноября 2010
Финансы
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Сегодня, 19 ноября, в 12.00 состоится заседание координационного совета предпринимателей, которые выступают против Налогового кодекса, разработанного правительством Николая АЗАРОВА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "БЮТ-Батьківщини".

Заседание состоится по адресу: ул. Грушевского, 5, конференц-зал.

В заседании примет участие лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО.

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