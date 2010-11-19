Сегодня состоится заседание совета предпринимателей с участием Тимошенко

Сегодня, 19 ноября, в 12.00 состоится заседание координационного совета предпринимателей, которые выступают против Налогового кодекса, разработанного правительством Николая АЗАРОВА. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "БЮТ-Батьківщини". Заседание состоится по адресу: ул. Грушевского, 5, конференц-зал. В заседании примет участие лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО.

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