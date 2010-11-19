Ярошенко считает Налоговый кодекс вполне сбалансированным документом

Министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО заверяет, что принятый вчера Налоговый кодекс является вполне сбалансированным документом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству.

«Принятый Налоговый кодекс абсолютно сбалансирован для того, чтобы бизнес работал по всем направлениям эффективно», - сказал он.

По словам Ф.ЯРОШЕНКО, Налоговый кодекс формирует конкурентную среду для всех граждан Украины.

Министр финансов также добавил, что Налоговый кодекс не увеличивает фискальное давление на налогоплательщиков, а, наоборот, – уменьшает его.

«Уменьшается налог на прибыль, уменьшается налог на добавленную стоимость, упрощена система администрирования», - сказал он.

Кроме того, Ф.ЯРОШЕНКО отметил, что главная цель власти - не заниматься фискализацией, а нормировать конкурентные требования к бизнесу.

«Мы считаем, что за счет принятия Налогового кодекса будут расти социальные стандарты», - сказал он.