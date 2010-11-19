Ярошенко: в следующем году доллар будет стоить не дороже 7,95 грн.

Министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО заявляет, что Кабинет министров на 2011 год прогнозирует курс гривни к доллару на уровне 7,95 грн. за 1 долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время Часа вопросов к правительству относительно бюджетного процесса.

Кроме того, по словам Ф.ЯРОШЕНКО, согласно прогнозам, в следующем году номинальный ВВП будет составлять 1 триллион 253 млрд. грн., реальный - 4,5 триллиона гривен.

При этом, по словам Ф.ЯРОШЕНКО, инфляция будет составлять в следующем году 8,9%, а индекс цен производителей - 11,3%.

Министр финансов также заметил, что, согласно прогнозам, фонд оплаты труда будет составлять 391 млрд. грн.

Справка УНИАН. По данным Государственного комитета статистики Украины, падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2009 года составило не 15%, как сообщалось ранее, а 15,1%, по сравнению с 2008 годом.

Номинальный ВВП за 2009 год составил 914 млрд. 720 млн. грн., тогда как ранее Госкомстат сообщал цифру на 2 млрд. 157 млн. грн. меньше – 912 млрд. 563 млн. грн. Падение ВВП по кварталам в 2009 году, по сравнению с аналогичными периодами 2008 года: в первом квартале 2009 г. падение ВВП составило 20,2% (ранее Госкомстат сообщал о 20,3%), во втором квартале – осталось на уровне 17,8%, как сообщалось раньше, в третьем квартале – 16% (ранее сообщалось о 15,9%), в четвертом квартале – 6,8% (7%).

Рост ВВП Украины по итогам первого квартала 2010 года против показателя аналогичного периода 2009 года, в постоянных ценах 2007 года, составил 4,8%.

Рост по итогам второго квартала 2010 года против показателя за аналогичный период 2009 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 5,9%.

Рост ВВП Украины за II квартал 2010 года против I квартала 2010 года, с учетом фактора сезонности, составил 3,8%.

Номинальный ВВП за второй квартал с.г. составил 262,365 млрд. грн.