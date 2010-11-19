Тигипко прогнозирует скорое подписание Януковичем Налогового кодекса

Вице-премьер-министр по экономически вопросам Сергей ТИГИПКО прогнозирует скорое подписание Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ Налогового кодекса, принятого вчера Верховной Радой Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО сообщил сегодня депутатам на сессии Днепропетровского областного совета.

"Я уверен что он будет подписан Президентом, если там в последний момент не были внесены какие-то существенные изменения", - сказал С.ТИГИПКО.

По мнению С.ТИГИПКО, Налоговый кодекс очень неплохо сбалансирован и поддерживает, в первую очередь, малый и средний бизнес. В тоже время С.ТИГИПКО отметил, что в кодексе были вопросы, нуждающиеся в корректировке, но они затрагивали только очень мелкий бизнес.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом Налоговый кодекс Украины. За это решение проголосовали 269 из 348 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

18 ноября был создан координационниый совет предпринимателей, которые выступают против Налогового кодекса, разработанного правительством Николая АЗАРОВА.

Совет требует от Президента ветировать Налоговый кодекс, в ином случае предприниматели обещают инициировать проведение Всеукраинского референдума о досрочном прекращении полномочий Президента Украины и Верховной Рады Украины. Также они грозят бессрочными забастовками.