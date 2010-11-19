«Сбербанк России» возобновил кредитование физических лиц

«Сбербанк России» (г. Киев) возобновил кредитование физических лиц.

Как отмечается в сообщении пресс-службы банка, переданном УНИАН, "Сбербанк России" начал кредитование физических лиц на покупку жилья.

Как сообщалось ранее, с начала финансового кризиса "Сбербанк России" прекратил выдачу кредитов физическим лицам.

Справка УНИАН. АО «Сбербанк России» (г. Киев) зарегистрировано в июне 2001 года, является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (г. Москва).

Активы банка на 1 октября 2010 года составили 8,395 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 7,505 млрд. грн., обязательства – 7,341 млрд. грн., уставный капитал – 2,310 млрд. грн., собственный капитал - 1,054 млрд. грн.

«Дочерний банк Сбербанка России» в январе-сентябре 2010 года получил убыток 1,487 млрд. грн.