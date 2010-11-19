Туры не подорожают, так как НК не увеличивает налоги для туристических услуг — АЛТУ

Туры не будут дорожать, так как к туроператорам прислушались, и оставили без изменений в Налоговом кодексе базу налогообложения туристических услуг. Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации лидеров турбизнеса Украины (АЛТУ).

Как отмечают в АЛТУ, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении проекта Налогового кодекса Украины новую редакцию статьи 207 «Порядок налогообложения туристических услуг» с учетом предложений, разработанных и предложенных Ассоциацией.

При этом проектом НК, который был принят в первом чтении, предлагалось облагать НДС всю стоимость туристического продукта. Это привело бы к росту стоимости турпродукта для потребителя, и, как следствие, к уменьшению турпотока и налоговых сборов.

В НК оставили действующую базу: НДС и впредь будет облагаться маржа, т.е. разница между доходами и расходами туроператора (турагента), связанными с созданием и реализацией турпродукта. Соответственно, туры для конечного потребителя не подорожают.

В то же время, в АЛТУ отмечают, что существенным изъяном является то, что терминология проекта Налогового кодекса идет в разрез с терминологией Закона Украины «О туризме». Теперь возникает насущная необходимость гармонизировать понятийный аппарат в области туризма Украины с директивами и стандартами Евросоюза и рекомендациями Всемирной туристической организации. Как отмечается в сообщении, это необходимо, чтобы повысить конкурентоспособность отечественных туроператоров на международном рынке.

Например, термин «туристический ваучер», используемый в тексте проекта, в соответствии с Законом Украины «О туризме», - это форма письменного договора на туристическое обслуживание, к тому же, это документ строгой отчетности. А значит, внедрения непременно приведут к усилению административного давления на субъектов туристической деятельности. Согласно же «Международной гостиничной конвенции», которую используют туроператоры стран Евросоюза, ваучер – это документ, по которому турагент принимает на себя обязательство оплатить услуги гостиницы, которые предоставляются туристу.

Сейчас ваучер, как форма письменно договора, не обязателен для использования на территории Украины. Как отмечают в АЛТУ, туристический ваучер, как таковой, никоим образом не повлияет на повышение уровня туристического обслуживания и не обеспечит действенного контроля качества и полноты предоставления туристических услуг.

По мнению туроператоров-членов АЛТУ, целесообразным является внедрение на законодательном уровне типового договора на туристическое обслуживание. Как считают в АЛТУ, из-за отсутствия такого на туристическом рынке Украины, каждый туроператор сейчас пользуется своим вариантом договора, не всегда защищающим права туристов.

Справка УНИАН. Ассоциация лидеров турбизнеса Украины (АЛТУ) создана в 2007 году ведущими туроператорами Украины. Члены Ассоциации: «АГЕНТСТВО« Пан Укрейн »,« Видерштраль »,« Экспресс-вояж », группа компаний« Кандагар »,« САМ »,« TEZ TOUR »,« TUIУкраина »,« ТУРОПЕРАТОР «ПРОЛАНД», «TУРТЕСС ТРЕВЕЛ», «ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ», «ТАСС Тревел».

Общая доля членов АЛТУ на туристическом рынке Украины оценивается примерно в 70% в выездном и более 30% во внутреннем туризме.