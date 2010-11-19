ВР откорректировала Налоговый кодекс, который был принят вчера

Верховная Рада откорректировала Налоговый кодекс, принятый на вечернем пленарном заседании в четверг, 18 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 258 народных депутатов из 356, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил председатель Комитета ВР по вопросам налоговой политики Виталий ХОМУТИННИК, эти изменения касаются терминологии кодекса, нумерации статей и тех позиций, которые звучали от субъектов законодательной инициативы. Всего такие коррекции, по его словам, составляют 18 страниц текста. «Мы отработали этот текст с юридическим управлением Верховной Рады», - сказал В.ХОМУТИННИК.

По его словам, эти коррекции касаются, в частности, доходов физических лиц, льгот для участников боевых действий и инвалидов І и ІІ групп. «То есть, идет скидка 150% для участников боевых действий и 200% - для участников боевых действий, которые являются инвалидами», - сказал он.

Также коррекции касаются торговой наценки и налогообложения налога на добавленную стоимость торговой наценки в агропромышленном комплексе и т. п.

В.ХОМУТИННИК также довил, что в список видов деятельности, работающих по упрощенной системе налогообложения, добавлено 7 пунктов.

При голосовании председатель ВР Владимир ЛИТВИН не уточнил, в каком именно виде корректируется Налоговый кодекс – в виде постановления или в виде закона. Также председатель ВР не назвал и номер документа, который принимается.