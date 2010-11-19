Договор о свободной торговле стран СНГ будет готов до конца года – решение

В ходе заседания Совета глав правительств стран СНГ в расширенном составе принято решение подготовить окончательный вариант договора о свободной торговле между странами СНГ до конца текущего года, с тем чтобы документ можно было подписать весной 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было одобрено всеми без исключения главами правительств стран СНГ.

В своем выступлении премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН подчеркнул, что новый договор будет составлен с учетом принципов и норм Всемирной торговой организации и заменит “морально устаревшее” соглашение о свободной торговле стран СНГ 1994 года.

“Считаю, что до конца года новый договор можно подготовить к подписанию”, - сказал В.ПУТИН.

При этом он отметил, что на данный момент есть некоторые разногласия между странами по поводу редакции документа. Однако в ближайшее время они могут быть устранены. “Есть отдельные замечания, соображения, но у нас есть время для того, чтобы вернуться к этому документу, подумать... Подписывать его мы намерены уже в следующем году”, - сказал В.ПУТИН.

В свою очередь, министр экономического развития России Эльвира НАБИУЛЛИНА сообщила, что следующий раунд переговоров по договору о зоне свободной торговли состоится 21-23 декабря. Она подчеркнула, что на сегодняшний день в основном решено большинство спорных вопросов. Однако есть ряд вопросов, которые требуют уточнения.

Прежде всего, отметила Э.НАБИУЛЛИНА, необходимо ускорить внутригосударственные процедуры для ратификации соглашения по правилам определения страны происхождения товара. Она подчеркнула, что соответствующее соглашение должно вступить в силу не позже вступления в силу соглашения о свободной торговле.

По словам Э.НАБИУЛЛИНОЙ, достигнута договоренность о том, что нормы договора о свободной торговле стран СНГ будут применяться в отношении России, Белоруссии и Казахстана в той части, в которой они не противоречат нормам Таможенного союза и Единого экономического пространства.

Также министр экономразвития сказала, что новый договор о свободной торговле должен заменить действующие двухсторонние соглашения между странами СНГ о двухсторонней торговле. “Нужно согласовать юридический механизм, который бы сделал процесс прекращения действия старых соглашений практически автоматическим”, - отметила она.

Э.НАБИУЛЛИНА также подчеркнула, что страны СНГ должны согласовать список изъятий из режима свободной торговли. “Мы надеемся, что нам это удастся сделать в ближайшее время”.

По ее словам, после согласования договора о свободной торговле до конца года странами СНГ документ будет вынесен на внутреннее рассмотрение в каждой из стран – членов содружества, и весной 2011 года документ будет готов к подписанию.

“У нас просьба дать политическое указание переговорным командам завершить переговоры до конца этого года. На наш взгляд, это вполне реально”, - сказала Э.НАБИУЛЛИНА.

Как сообщал УНИАН, для участия в заседании Совета глав правительств стран СНГ в Санкт-Петербург прибыл премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

В составе делегации Украины также министр экономики Василий ЦУШКО и заместители министров финансов, образования и науки, здравоохранения, юстиции и АПК.