Тигипко: ВР через две недели рассмотрит изменения в Таможенный кодекс

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО прогнозирует, что Верховная Рада через две недели рассмотрит изменения в Таможенный кодекс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО сообщил журналистам в ходе сессии Днепропетровского областного совета.

"Таможенный кодекс готов, над ним сейчас работают юристы Кабмина, его надо «причесать» немножко юридически", - сказал вице-премьер.

По его словам, основной задачей усовершенствованного Таможенного кодекса будет унификация законодательства.

С.ТИГИПКО также отметил, что сейчас «надо выходить на кодификацию любого законодательства», поскольку это повысит его эффективность.

Как сообщал УНИАН, ранее глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТЫННИК заявил, что изменения к действующему Таможенному кодексу могут быть приняты парламентом в феврале 2011 года.

Справка УНИАН. Действующий Таможенный кодекс вступил в силу 1 января 2004 года.