Генпрокуратура выявила нарушения в работе Госфинуслуг

Генеральная прокуратура Украины выявила ряд нарушений в работе Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг при ведении государственного реестра финансовых учреждений и выдачи лицензий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры Украины, в связи с поступлением значительного количества жалоб, а также многочисленными публикациями в средствах массовой информации ведомством проведена проверка соблюдения Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг Украины требований законов при ведении государственного реестра финансовых учреждений и выдачи лицензий.

Установлено, что должностные лица Госфинуслуг не соблюдают Законы Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг», «О кредитных союзах».

В частности, имели место нарушения законодательства при ведении ими государственного реестра и выдачи лицензий субъектам ведения хозяйства на осуществление отдельных видов хозяйственной деятельности. Ряд финучреждений внесен в этот реестр на основании документов, которые не отвечали регистрационным условиям, допущены случаи незаконного исключения комиссией из государственного реестра обособленных подразделений финансовых учреждений. Также выдавались лицензии на основании документов, которые не отвечали лицензионным условиям.

Кроме того, комиссией неодинаково применяются положения законодательства, в связи с чем принимаются противоположные решения по заявлениям (обращениям) участников финансового рынка.

Выявлены нарушения порядка и сроков рассмотрения обращений граждан, которые допущены по вине должностных лиц Госфинуслуг.

По результатам проверки председателю комиссии вынесен протест на незаконное решение и внесено представление, в котором требуется устранить выявленные нарушения, причины и условия, которые им способствовали, привлечь виновных к ответственности.