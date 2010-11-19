Большинство украинцев считает, что экономическая ситуация в стране ухудшилась - опрос

Большинство украинцев считает, что экономическая ситуация в Украине за последние восемь месяцев ухудшилась

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты телефонного опроса на тему «Отношения между Украиной и ЕС», проведенного Институтом Горшенина.

В частности, 61,4% респондентов полагают, что экономическая ситуация в Украине за последние восемь месяцев ухудшилась. Из них вариант ответа «точно ухудшилась» выбрали 35,8%, «скорее ухудшилась» - 25,6% респондентов. При этом каждый пятый гражданин Украины (20,4%) высказал мнение, что за последние восемь месяцев ситуация в стране улучшилась. Из них 15,6% выбрали ответ «скорее улучшилась», а 4,8% - «точно улучшилась». Затруднились ответить на данный вопрос 18,2% опрошенных.

Почти половина украинцев (44,8%) считает, что уровень коррупции в Украине за последние восемь месяцев не изменился. Почти треть граждан (31,2%) высказали мнение, что уровень коррупции в нашей стране за этот период увеличился, а каждый десятый опрошенный (10,8%) полагает, что, наоборот, уменьшился. Затруднились ответить на данный вопрос 13,2% респондентов.

***Институт Горшенина провел телефонный опрос на тему «Отношения между Украиной и ЕС» с 15 по 18 ноября 2010 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.