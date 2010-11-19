Эксперт: правительство отнеслось формально к вопросу сокращения налогов и сборов

Кабинет министров, стремясь задекларировать успешное выполнение обещания сократить количество налогов и сборов, подошел формально к выполнению этой задачи. Такое мнение высказал УНИАН заведующий сектором денежно-финансовой стратегии Национального института стратегических исследований Алексей Молдован.

Эксперт отмечает, «что принятый проект Налогового кодекса, который среди прочего должен заменить Закон Украины «О системе налогообложения», действительно уменьшает количество платежей: вместо 29 общегосударственных и 14 местных предлагается ввести, соответственно, 18 и 5 платежей. Однако, для реализации этой цели, КМУ ликвидировал те налоги и сборы, которые в принципе не создавали дополнительного фискального давления на экономику (сбор с собственников собак, налог на промысел, сбор за участие в бегах на ипподроме и пр.), или просто перераспределяли средства в поддержку отдельных сфер. В частности, сбор за проведение гастрольных мероприятий, который направляется в специальный фонд бюджета, используется как инструмент поддержки отечественной культуры за счет налогообложения деятельности в Украине иностранных артистов. Его отмена вряд ли ощутимо облегчит налоговый пресс на экономику. Аналогичное замечание, касается и сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства, который предлагается отменить».

Как подчеркивает эксперт, также Кабмин исключил (но не ликвидировал) из системы налогообложения ряд платежей, предоставив им другой режим (неналоговых платежей), что для их плательщиков совершенно не облегчает жизнь. «К примеру, по прежнему будет взиматься, но уже просто не будет считаться обязательным налоговым платежом, плата за лицензии, регистрационный сбор за проведение государственной регистрации, сбор на обязательное государственное пенсионное страхование (взимаемый с отдельных видов хозяйственных операций), государственная пошлина, единый сбор, который взимается в пунктах пропуска через государственную границу Украины, сбор в Фонд гарантирования вкладов физических лиц», - пояснил А.Молдован.

По мнению эксперта, «сокращение количества государственных налогов и сборов является позитивным шагом. Однако оно должно быть не самоцелью, а одним из механизмов снижения фискального давления на экономику».