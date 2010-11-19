Эксперт: Налоговым кодексом фактически "вводится налоговый шпионаж"

По сравнению с действующим законодательством налоговая служба получила значительные дополнительные права и полномочия, фактически ей предоставлено право толковать налоговое законодательство. Такое мнение высказал УНИАН заведующий сектором денежно-финансовой стратегии Национального института стратегических исследований Алексей Молдован.

Как отметил эксперт, кодексом определяется, что налоговое разъяснение - обнародование обобщенной позиции контролирующего органа по практическому использованию конкретных норм законов или нормативно-правовых актов по вопросам администрирования налогов или сборов, контроль за взиманием которых возложен на этот контролирующий орган. Налоговое разъяснение должно быть утверждено приказом Министерства финансов и зарегистрировано Министерством юстиции.

"При таких обстоятельствах налоговая легитимно может нивелировать действие презумпции правомерности решений плательщика, издав собственное толкование спорного положения, которое представляется, вряд ли будет в пользу налогоплательщиков", - отмечает эксперт.

Также, по словам А.Молдована, внедряется новый вид налоговых проверок - фактических. Проверятся могут практически все аспекты хозяйственной деятельности предприятия, а проводиться проверка может по приказу руководителя органа государственной налоговой службы и без предупреждения налогоплательщика.

Важной новацией, подчеркивает эксперт, является то, что при проведении проверки должностными лицами может проводиться хронометраж хозяйственных операций. "Данное понятие для Украины новое. Хронометраж - процесс наблюдения за ведением хозяйственной деятельности налогоплательщика, который осуществляется во время проведения фактических проверок и применяется органами государственной налоговой службы с целью установления реальных показателей о деятельности налогоплательщика. Он осуществляется непосредственно на соответствующем производстве. Иными словами, вводится налоговый шпионаж", - пояснил эксперт.

А.Молдован подчеркнул, что водится и широкий перечень косвенных инструментов определения базы налогообложения (обычные ценные, деловая цель), а также налоговая служба фактически получает право определять базу налога на доходы физических лиц, взносы в пенсионный и страховые собственным решением.

"По результатам фактической проверки она может приравнять любое физическое лицо (в том числе самозанятых), которому предприятие выплатило определенную сумму средств за предоставление услуг или поставку товаров, к штатному работнику этого предприятия и, соответственно, доначислить подоходный налог и социальные взносы", - пояснил эксперт.

Кроме перечисленных полномочий, по словам А.Молдована, проект кодекса содержит еще многочисленные локальные изменения, расширяющие права и полномочия контролирующих органов и их должностных лиц. "А вот относительно повышения ответственности, по крайней мере, за такие вопиющие нарушения как отказ от приема налоговых деклараций, невозврат подтвержденной суммы возмещения НДС, вымогательство откатов за возмещение налога «живыми» деньгами, рассрочки, отсрочки и списание задолженности отдельным компаниям, выдача свидетельств плательщиков единого налога СПД, не имеющим на это права, то такие нормы в кодексе найти довольно сложно", - подытожил эксперт.