Эксперт: Налоговый кодекс окажет смешанное влияние на украинскую экономику

Принятый вчера Верховной Радой Налоговый кодекс окажет смешанное влияние на украинскую экономику.

Такая точка зрения содержится в обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, подготовленном аналитиком Александром ЛОЗОВЫМ.

По его мнению, «принятие Налогового кодекса – это начало необходимого пересмотра украинской налоговой системы». С новым налоговым законодательством правительство намерено уменьшить налоговое бремя для частных компаний, урезав ставки налогов, сократив количество налогов и пошлин и создав льготные условия для отдельных секторов экономики. В частности, налог на прибыль будет урезан на 2 процентных пункта - до 23% в 2011 году, с последующим уменьшением до 16% в 2016 году. Ставка НДС будет урезана до 17%, начиная с 1 января 2014 года.

Ожидается, отметил А.ЛОЗОВОЙ, что пересмотр будет иметь нейтральный эффект на доходы бюджета в 2011 году. Однако, вставая на путь постепенного снижения ставки налога на прибыль, Кабмин должен будет осуществить пересмотр бюджетных расходов для сохранения дефицита в рамках 3,5% от ВВП в 2011 году и 2,5% от ВВП в 2012 году. «Таким образом, в то время как Налоговый кодекс уменьшает налоговую нагрузку для крупных компаний, правительству необходимо будет провести консолидацию бюджетных расходов в последующие годы», - подчеркнул аналитик.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября т.г. Верховная Рада приняла Налоговый кодекс.

Документом фактически упразднена так называемая «упрощенка»; повышается планка подоходного налога; реформируется транспортный налог; вводятся жесткие рамки использования льгот; сокращается ставка налога на прибыль, но расширяется база применения налога; усиливается фискальное давление и расширяются полномочия налоговиков.

Налоговый кодекс вызвал общественное возмущение, массовые акции протеста продолжаются по всей Украине. Предприниматели предъявили Президенту ультиматум - будут инициировать проведение Всеукраинского референдума о недоверии Президенту и Верховной Раде, если Виктор ЯНУКОВИЧ не ветирует Налоговый кодекс.