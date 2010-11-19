Налоговый кодекс нанесет “мощный удар” по бюджету Киева - БЮТ в Киевсовете

В случае подписания Президентом Налогового кодекса, принятого вчера Верховной Радой, пострадает не только малый и средний бизнес - Кодекс нанесет “мощный удар” по бюджету Киева.



Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутатской фракции БЮТ в Киевсовете, об этом заявил секретарь фракции, член Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Сергей МЕЛЬНИК.



«Во время принятия Налогового кодекса была проголосована поправка, внесенная народным депутатом от Партии регионов ХОМУТЫННИКОМ, которая предусматривает существенное сокращение поступлений в столичный бюджет. Если раньше киевский бюджет получал налог с доходов физических лиц в полном объеме, то с принятыми изменениями будет получать лишь половину», - утверждает С.МЕЛЬНИК.



Депутат напомнил, что сегодня налог с доходов физических лиц составляет более 80% поступлений бюджета города Киева.



«Такое уменьшение поступлений бюджета Киева превратит столицу в дотационный регион, который сможет существовать лишь за счет подачек из государственного бюджета. Таким образом, новая власть, уничтожив самоуправляющиеся права киевлян, хочет лишить Киев и финансовой независимости», - убежден С.МЕЛЬНИК.



Как сообщал УНИАН, 18 ноября Верховная Рада 269-ю голосами приняла в целом Налоговый кодекс.



Кодекс вызвал волну протеста со стороны предпринимателей по всей Украине, которые в случае подписания Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ документа обещают провести Всеукраинский референдум относительно досрочного прекращения полномочий Президента Украины и Верховной Рады.