НК предусматривает освобождение физкультурно-спортивных организаций от налога за землю – Сафиуллин

Налоговым кодексом Украины предусмотрено освобождение физкультурно-спортивных организаций от уплаты налога за землю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Равиль САФИУЛЛИН.

Он напомнил, что 18 ноября Верховная Рада приняла Налоговый кодекс и, среди прочего, поддержала поправку об освобождении физкультурно-спортивных предприятий, учреждений, организаций, баз олимпийской и паралимпийской подготовки и тому подобное от уплаты налога за землю.

В частности, изменение в разделе XIII "Плата за землю" статьи 282 подпункта 282.1.9 изложено в такой редакции: “От земельного налога освобождаются: предприятия, учреждения, организации, общественные организации физкультурно-спортивной направленности, в том числе аэроклубы и авиационно-спортивные клубы Общества содействия обороне Украины, - за земельные участки, на которых размещены спортивные сооружения, которые используются для проведения всеукраинских, международных соревнований и учебно-тренировочного процесса сборных команд Украины по видам спорта и подготовке спортивного резерва, базы олимпийской и паралимпийской подготовки, перечень которых утверждается Кабинетом министров Украины".

Р.САФИУЛЛИН приветствовал такое решение парламента, и отметил, что в случае вступления в действие кодекса, этот пункт будет “поворотным в поддержке и развитии спортивной инфраструктуры в стране”.

"Редакция этой статьи, которая была взята в проект Налогового кодекса из закона о плате за землю и принята в первом чтении, существенно осложняла процедуру решения вопроса льготного земельного налога. Сегодняшние изменения направлены на то, что эти предприятия просто освобождаются от налога на землю", – сказал министр.

Он объяснил, что раньше суммы земельного налога от этих предприятий направлялись на развитие физической культуры и спорта по направлениям и в порядке, определенным Кабинетом министров. При этом зачисление средств земельного налога проводилось на специальный счет в Государственном казначействе с последующим их получением предприятиями через ряд сложных бюрократических процедур. Вместе с тем, отметил Р.САФИУЛЛИН, подавляющее большинство заведений физической культуры и спорта являются неприбыльными и у многих из них финансирования хватает лишь на заработную плату, уплату обязательных государственных платежей.

"Изменения, принятые парламентом, позволят в полном объеме реализовать льготную систему налогообложения спортивных сооружений, поскольку постановлением Кабинета министров утверждается только перечень спортивных объектов для льготного налогообложения", – отметил Р.САФИУЛЛИН.

Он назвал важной эту законодательную норму, потому что она распространяется на все заведения: и государственные, и частные, и заведения спортивных обществ и тому подобное.