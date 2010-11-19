Кабмин разработал два законопроекта для упрощения начала деятельности предприятий
Кабинет министров Украины разработал два законопроекта для упрощения начала деятельности предприятий любой форм собственности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр по экономически вопросам Сергей ТИГИПКО журналистам в Днепропетровске.
По словам С.ТИГИПКО, планируется отменить в качестве обязательного условия деятельности предприятия наличие печатей и устава.
«Мы уберем печати, так как сам процесс получения печати занимает много времени и требует юридического заверения, требует уплаты денег, тогда как нигде в мире печать не несет никакого существенного значения», - сказал С.ТИГИПКО.
Также будут убраны уставы, а законопроектом будет предусмотрен типовой устав, добавил он. Кроме того, по словам вице-премьера, будет отменено обязательное наличие уставного фонда.
«Мы все сделаем для того, чтобы выйти на «ноль» по уставному фонду. На сегодня уставной фонд, в каком бы объеме он ни был, заставляет компании открывать счет, и это еще задерживает время на открытие бизнеса», - отметил С.ТИГИПКО.
Он добавил, что уставные фонды могут быть по желанию компаний.
По мнению вице-премьера, сейчас наступило время проведения реальных реформ, которые надо быстро осуществлять.