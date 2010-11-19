Кабмин разработал два законопроекта для упрощения начала деятельности предприятий

16:24, 19 ноября 2010
Финансы
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Кабинет министров Украины разработал два законопроекта для упрощения начала деятельности предприятий любой форм собственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр по экономически вопросам Сергей ТИГИПКО журналистам в Днепропетровске.

По словам С.ТИГИПКО, планируется отменить в качестве обязательного условия деятельности предприятия наличие печатей и устава.

«Мы уберем печати, так как сам процесс получения печати занимает много времени и требует юридического заверения, требует уплаты денег, тогда как нигде в мире печать не несет никакого существенного значения», - сказал С.ТИГИПКО.

Также будут убраны уставы, а законопроектом будет предусмотрен типовой устав, добавил он. Кроме того, по словам вице-премьера, будет отменено обязательное наличие уставного фонда.

«Мы все сделаем для того, чтобы выйти на «ноль» по уставному фонду. На сегодня уставной фонд, в каком бы объеме он ни был, заставляет компании открывать счет, и это еще задерживает время на открытие бизнеса», - отметил С.ТИГИПКО.

Он добавил, что уставные фонды могут быть по желанию компаний.

По мнению вице-премьера, сейчас наступило время проведения реальных реформ, которые надо быстро осуществлять.

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