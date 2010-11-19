Украина продлит на полгода кредит ВТБ в размере 2 млрд. долл.

Украина намерена продлить действие кредита российского «Внешторгбанка» в размере 2 млрд. долл. на полгода.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

“Мы будем продлевать кредит на полгода. Это нам позволяют делать условия кредита”, - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что согласно кредитному соглашению, срок действия кредита может быть продлен на полгода трижды.

Как сообщал УНИАН, 8 июня т.г. Украина получила от российского «Внешторгбанка» на 6 месяцев кредит в размере 2 млрд. долл. для покрытия дефицита Государственного бюджета под 6,7% годовых с правом трехкратной пролонгации.

По программе сотрудничества Украины и МВФ кредит "ВТБ" в размере 2 млрд. долл. должен быть погашен до конца 2010 года.

17 сентября министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО сообщил, что не исключает, что кредит российского «Внешторгбанка» в размере 2 млрд. долларов частично может быть погашен средствами от размещения евробондов.