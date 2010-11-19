Литвин заявляет, что не в восторге от Налогового кодекса

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что Налоговый кодекс у него “высокого восхищения не вызывает”.

Об этом спикер сказал в интервью телеканалу “Рада”.

В то же время В.ЛИТВИН отметил, что Налоговый кодекс необходимо было принять.

При этом он подчеркнул, что нужно будет “постоянно проводить мониторинг” выполнения Налогового кодекса и “вносить оперативные изменения”.

В.ЛИТВИН считает, что после опубликования Налогового кодекса необходимо будет провести “всеукраинский ликбез”, чтобы граждане поняли, каким образом их касаются положения Налогового кодекса и какую ответственность каждый несет в соответствии ним.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября Верховная Рада 269-ю голосами приняла в целом Налоговый кодекс.

Кодекс вызвал волну протеста со стороны предпринимателей по всей Украине, которые в случае подписания Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ документа обещают провести Всеукраинский референдум относительно досрочного прекращения полномочий главы государства и Верховной Рады.