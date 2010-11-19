Закрытие межбанка: доллар - 7,9495/7,9545 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9470/7,9540, к 12:00 сузился спрэд 7,9505/7,9540. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,9495/7,9545.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2564/68, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2565/0,2566. К закрытию цены поднялись до 0,2566/0,2568. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,0050 (-0,0499).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3610/1,3730. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8720/10,8835, к 12:00 цены ушли вверх - 10,8810/10,8920. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 10,8805/10,8935.