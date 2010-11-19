За последние 10 дней гривня укрепилась относительно доллара на 0,27% – НБУ

За последние десять дней на межбанковском валютном рынке и на наличном рынке гривня укрепилась относительно доллара США на 0,27%.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

По данным Нацбанка, с начала ноября зафиксировано позитивное сальдо поступлений иностранной валюты от нерезидентов. «При этом наблюдается уменьшение чистого спроса на иностранную валюту, что способствует курсовому усилению гривни», – заявляет НБУ.

Такая ситуация позволяла Нацбанку проводить интервенции как по покупке, так и по продаже иностранной валюты.

Официальный курс гривни к доллару США с начала месяца снизился на 0,33% – до 7,9377 грн./долл. Относительно евро и российского рубля гривня укрепилась на 1,19% и 1,35% – до 10,8326 грн./евро и 2,5441 грн./10 рублей соответственно.

Как сообщал УНИАН, международные валютные резервы Национального банка Украины в октябре 2010 года сократились на 1,2% – до 34,252 млрд. долл.

Интервенции НБУ на валютном рынке Украины в октябре составили: покупка валюты – 169,5 млн. евро (или в эквиваленте 237,7 млн. долл.) по средневзвешенному курсу 11,091898 грн./евро, продажа – 734,1 млн. долл. по средневзвешенному курсу 7,94415 грн./долл.