Прямые инвестиции из Украины за 9 месяцев составили 6,85 млрд. долл., в Украину — 42,5 млрд. долл.

Прямые инвестиции из Украины в экономику стран мира за 9 месяцев 2010 г. составили 6 млрд. 851,3 млн. долл., прямые иностранные инвестиции в Украину за 9 месяцев 2010 г. составили 42 млрд. 511,9 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В частности, инвестиции из Украины на Кипр составили 6 млрд. 358 млн. долл. (92,8%), в РФ - 164,5 млн. долл. (2,4%), в Латвию - 76,2 млн. долл. (1,1%), Польшу - 49,7 млн. долл. (0,7%).

Инвестиции в Украину из Кипра составили 9 млрд. 579,1 млн. долл. (22,5%), из Германии - 7 млрд. 005 млн. долл. (16,5%), 4 млрд. 082,7 млн. долл. (9,6%) - из Нидерландов, 2 млрд. 956,3 млн. долл. (7%) - из РФ, 2 млрд. 667,3 млн. долл. - из Австрии, 2 млрд. 284,7 млн. долл. - Великобритании, 1 млрд. 751,6 млн. долл. - из Франции.

Как сообщал УНИАН, общий объем прямых иностранных инвестиций, внесенных в Украину, на 1 июля 2010 г. составил 40 млрд. 402,1 млн. долл., что на 1,2% больше объемов инвестиций на начало 2010 г., и в расчете на одного человека составляло 880,7 долл.