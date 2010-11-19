Эксперт: на следующей неделе гривня укрепится по отношению к доллару

На следующей неделе мы можем увидеть незначительное укрепление гривни по отношению к доллару США в связи с тем, что многие компании начнут платить налоги в бюджет, и остатки на счетах банков в НБУ могут опять уменьшиться.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН председатель правления «Брокбизнесбанка» Сергей МИШТА.

Он отметил, что в течение недели с 15 по 19 ноября года курс гривни к доллару США стабилизировался на уровне 7,9400-7,9500. Национальный банк Украины продавал валюту только в понедельник и вторник, при этом снизив спрэд между куплей-продажей валюты до одной копейки, против 2,5 копеек на прошлой неделе.

По мнению С.МИШТЫ, такие действия НБУ, а также ситуация на рынке, свидетельствуют о том, что Нацбанку удалось своими действиями уменьшить спрос на валюту на межбанковском рынке. Гривневые остатки на счетах банков в НБУ за последнюю неделю уменьшились на 2,2 миллиарда гривень: с уровня 19,9 миллиарда гривень в понедельник до 17,7 миллиарда гривень в пятницу.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 19 ноября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9470/7,9540, к 12:00 сузился спрэд 7,9505/7,9540. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,9495/7,9545.

Рынок евро-гривня в пятницу открылся следующими индикативными котировками – 10,8720/10,8835, к 12:00 цены ушли вверх - 10,8810/10,8920. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 10,8805/10,8935.