Евро позитивно отреагировал на разговоры о разрешении проблем Ирландии - эксперт

Евро позитивно отреагировал на разговоры о разрешении проблем Ирландии и хорошие результаты испанского аукциона ГКО.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав СТЕЛЬМАХ.

Он подчеркнул, что «на рынках продолжается коррекционное ралли, а направление движения валют определяется в основном несколькими крупными катализаторами: состоянием Европы, в частности Ирландии; QEII («эмиссионными послаблениями» со стороны ФРС США – УНИАН) и перспективами повышения ставки Китаем». К пятнице опасения среди инвесторов постепенно рассеялись, а темпы ухода от рискованных активов сократились. Правительство Ирландии встретилось в четверг с представителями Еврокомиссии, Международного валютного фонда и Европейского центрального банка для обсуждения наиболее эффективных путей стабилизации экономики региона.

По прогнозам В.СТЕЛЬМАХА, единая европейская валюта сможет существенно упрочить своих позиции, предположительно до уровня 1,4300, который был достигнут в начале ноября, в случае благоприятного разрешения ирландского кризиса, что положит конец страху перед суверенными дефолтами и снизит стоимость финансирования для Португалии и Испании. «Пока же неспособность договориться с Дублином о широкомасштабном плане спасения на фоне отсутствия четкого представления о том, какие последствия повлекут за собой изменения в Европейском механизме обеспечения финансовой стабильности, может ухудшить ситуацию для европейской валюты», - полагает эксперт.