Тигипко: Украине будет сложно получить транш МВФ без повышения пенсионного возраста
Без повышения пенсионного возраста Украине сложно будет получить положительное решение Международного валютного фонда по предоставлению очередного транша кредита.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер» вице- премьер-министр Сергей ТИГИПКО.
«Очень сложно будет добиться положительного решения совета директоров МВФ по выделению нам очередного транша, если не будет это сделано (повышение пенсионного возраста - УНИАН)», - сказал С.ТИГИПКО.
При этом он отметил, что пенсионеры должны понимать, что правительство может пойти на такой шаг в их же интересах и реформа будет проводиться за счет работающих.
В целом вице-премьер отметил, что Украина не обойдется без кредита МВФ.
«Пока что у нас очень не стабильная финансовая ситуация. Мы если выйдем в этом году на дефицит 4,9% - это очень хорошо», - подчеркнул С.ТИГИПКО.