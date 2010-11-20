22 ноября во Львовской области пройдут массовые акции протеста предпринимателей против принятого Верховной Радой Налогового кодекса.

Как сообщил УНИАН координатор акции протеста предпринимателей Стрыйского района Игорь ШАПОВАЛЕНКО, накануне, 21 ноября, из Львовской области в Киев выедет от 800 до 1500 представителей малого и среднего бизнеса из большинства районов области для участия во всеукраинской акции протеста в г. Киеве.

«В г. Стрый, который на данное время является центром общественного сопротивления предпринимателей Львовской области, 22 ноября, в 16.00, начнется многолюдное вече протеста с требованием к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ наложить вето на принятый парламентом Налоговый кодекс», - сообщил И.ШАПОВАЛЕНКО.

Также он заявил о том, что к акции предпринимателей 22 ноября в г. Стрый присоединятся лидеры политических сил области, в частности, ВО «Свобода», партий «Батькивщина», «Фронт Змін» и Украинской народной партии, которые подготовят обращение от имени предпринимателей Львовской области и представителей политических сил региона к руководителям областных организаций политических партий всей Украины с предложением присоединиться к волне протестов предпринимателей, которая 22 ноября стартует со Львовской области по всей Украине.

Также И.ШАПОВАЛЕНКО заявил, что будет подготовлено обращение к депутатам Львовского областного совета, которые соберутся на свою первую сессию 30 ноября, с требованиями роспуска Верховной Рады Украины, «как такой, которая не нужна народу и принимает антинародные решения».

Он также заявил о том, что на организаторов протестных акций предпринимателей оказывается давление со стороны правоохранительных органов. «Олега ТЕРНАВСКОГО и Юрия КОМАРНИЦКОГО, которые являются координаторами акций неповиновения предпринимателей Стрыйского района, сегодня вызывают в Стрыйский горотдел милиции, где, мы имеем информацию, на них будет оказываться давление, чтобы они отказались от протестных акций», - отметил И.ШАПОВАЛЕНКО.