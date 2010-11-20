22 ноября пять тысяч предпринимателей из Западной Украины будут пикетировать АП

22 ноября возле помещения Администрации Президента на ул. Банковой в Киеве состоится акция протеста предпринимателей Украины с требованием к Виктору ЯНУКОВИЧУ наложить вето на принятый Верховной Радой Налоговый кодекс.

Как сообщил УНИАН член Национального координационного совета предпринимателей Украины по досрочному прекращению полномочий ВР Евгений ШАПОВАЛЕНКО, который является куратором протестных акций Западного региона Украины, в акции протеста на Банковой примут участие предприниматели со всех областей Украины, в частности, только от западных областей – Львовской, Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской и Ривненсокй – выедет в Киев «по тысяче предпринимателей, минимум».

Е.ШАПОВАЛЕНКО отметил, что только Западная Украина даст под стены Администрации Президента, по меньшей мере, пять тысяч представителей малого и среднего бизнеса, которые соберутся, чтобы не допустить «воплощения в жизнь Налогового кодекса».