Эксперт: на текущей неделе движение пары евро/доллар будет в рамках 1,3500-1,3780

На текущей неделе движение пары евро/доллар будет в рамках 1,3500-1,3780, фунт/доллар – 1,5850-1,6100, пара доллар/франк будет торговаться в диапазоне 0,9800-1,0000, а доллар/иена - 82,50-84,50. Таков прогноз экспертов FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают в компании, в конце текущей недели Соединенные Штаты Америки будут отмечать один из самых главных праздников года - День Благодарения, поэтому публикация самых важных новостей из этой страны перенесена на первую половину недели и ее экватор. В первую очередь, участники рынка будут следить за публикацией протокола последнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Как известно, ФРС приняла решение о вливании дополнительных средств в финансовую систему страны, что обрадовало далеко не всех на рынке, и именно поэтому публикации протокола будут ждать с особым нетерпением. Кроме того, среди новостей по Штатам стоит выделить данные по рынкам жилья и труда, индикатор уверенности от университета Мичигана, ВВП, индекс производственной активности от ФРС-Ричмонда, а также изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования.

Что касается других частей света, то по словам аналитиков, там запланированных к выходу новостей еще меньше: в Великобритании и Германии намечен релиз данных по ВВП, ну и, кроме того, в Германии также будет опубликован индикатор условий деловой среды от IFO.

Как подчеркивают эксперты FOREX CLUB в Украине, движения основных валютных пар на текущей неделе обещают быть труднопрогнозируемыми. Основными причинами того являются, во-первых, отсутствие у ЕС четкой позиции в вопросе оказания или неоказания помощи странам-должникам, входящим в еврозону (в первую очередь Ирландии), ну и во-вторых, выход негативных экономических данных в США. Многое будет зависеть от того, какие шаги будут приняты ведущими странами для поддержания своих экономик.