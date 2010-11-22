В Киеве снова акция протеста против НК

Около 2 тысяч представителей малого и среднего бизнеса сегодня утром собрались на Майдане Незалежности в Киеве на акцию протеста против принятия Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, люди стоят у стелы Независимости.

Участники акции приехали практически со всех регионов Украины.

Кроме флагов, они держат плакаты с надписями: «Нет – Налоговому кодексу!», «Не дадим отобрать наши деньги!», «У нас отобрали все – оставьте работу!».

Между тем, представители малого и среднего бизнеса, которые сегодня проводят акцию протеста против Налогового кодекса, обещают объявить бессрочную акцию протеста, если сегодня власть не прислушивается к их требованиям.

Об этом с трибуны, установленной на Майдане Незалежности в Киеве, заявил один из организаторов акции.

«Если власть сегодня не отреагирует на наш протест, мы объявим бессрочную акцию протеста на Майдане», - сказал он.

Кроме того, перед участниками акции выступил народный депутат, лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК.

По его словам, эта акция - первый непроплаченный митинг после Майдана 2004 года.

«Вы сами собрались, чтобы защитить свой бизнес, свою семью», - сказал он.

Также А.ЯЦЕНЮК напомнил, что обратился к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой ветировать Налоговый кодекс. «Вето на Налоговый кодекс – это то, что должно быть», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

При этом лидер партии «Фронт Змін» призвал предпринимателей не опускать руки и бороться, а он, со своей стороны, обещает давить на власть, чтобы Налоговый кодекс не был подписан.