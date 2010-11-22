Около 2 тысяч предпринимателей собрались на Майдане Незалежности в Киеве

Около 2 тысяч представителей малого и среднего бизнеса сегодня утром собрались на Майдане Незалежности в Киеве на акцию протеста против принятия нового Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, люди стоят у стелы Независимости.

Участники акции приехали практически со всех регионов Украины.

Кроме флагов, они держат плакаты с надписями: «Нет – Налоговому кодексу!», «Не дадим отобрать наши деньги!», «У нас отобрали все – оставьте работу!».

Справка УНИАН. 18 ноября т.г. Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс.

Документом фактически отменена упрощенная система налогообложения; повышается планка подоходного налога; реформируется транспортный налог; вводятся жесткие рамки применения льгот; сокращается ставка налога на прибыль, но расширяется база применения налога; усиливается фискальное давление и расширяются полномочия налоговиков.

НК вызвал общественное возмущение, массовые акции протеста продолжаются по всей Украине. Предприниматели выдвинули Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ ультиматум - будут инициировать проведение Всеукраинского референдума о недоверии Президенту и Верховной Раде, если В.ЯНУКОВИЧ не ветирует Налоговый кодекс.

