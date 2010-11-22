Рост спроса на золото в мире сохраняется - эксперт

Рост спроса на золото в мире на протяжении этого года сохраняется.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

Как отметил эксперт, по результатам третьего квартала 2010 года Россия вошла в лидирующую тройку стран мира по внутреннему спросу на золото в ювелирной промышленности. В целом же в мировые лидеры по приобретению золотых ювелирных изделий за указанный период вышли Индия, Китай и Россия. Четвертую позицию по данному показателю занимает Турция.

По информации В.СКИДАНА, в третьем квартале т.г. спрос на золото в мире достиг 922 тонн - это на 12% больше, чем за аналогичный период 2009 года. В ценовых показателях этот рост достиг 43%. Причинами нынешнего растущего спроса являются сохраняющийся интерес к ювелирному золоту на рынках стран с новой экономикой, увеличение потребления этого металла в промышленности, включая высокотехнологические отрасли.

В.СКИДАН сообщил, что в начале прошедшей недели цены на золото потеряли 7% и достигли двухнедельного минимума - на уровне 1330 долл./унция. «То, что цены на золото в евро тоже снижались - весьма неожиданный факт, в особенности учитывая, что Ирландия по-прежнему отказывается принять помощь ЕС, а Австрия намерена приостановить дальнейшие выплаты Греции в рамках финансовой помощи», - подчеркнул эксперт. Реакция последовала не сразу, а ближе ко второй половине недели, и с 1330 долларов за тройскую унцию золото повысилось до уровня 1358 долл./ унция.

По словам эксперта, фьючерсы на золото к концу прошлой недели закрылись на позитивной территории. Более слабый доллар США и более определенные перспективы ситуации с долгом Ирландии вновь привлекли инвесторов на рынок драгоценных металлов. «Желтый металл» получил поддержку со стороны ослабления доллара, которое сделало его более дешевым для держателей других валют. Цены на золото на украинском рынке варьировались на прошедшей неделе в пределах 351/344 грн. за грамм в слитках от 100 до 1000 граммов.