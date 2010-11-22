Протестующие против НК готовятся отправиться с Майдана к Администрации Президента

Представители малого и среднего бизнеса, которые начали акцию протеста на Майдане Незалежности в Киеве против нового Налогового кодекса, в 11 часов отправятся к Администрации Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, к этому участников акции призвал один из организаторов мероприятия, отметив, что после выступлений предпринимателей из разных регионов люди должны сформировать организованную колонну и отправиться по ул. Институтской на Банковую.

Кроме того, предприниматели, которых собралось уже более 3 тысяч, единогласно проголосовали за то, чтобы Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отправил в отставку авторов Налогового кодекса, в частности, Михаила БРОДСКОГО, Николая АЗАРОВА, Сергея ТИГИПКО.

«Если Президент Виктор Федорович ЯНУКОВИЧ действительно является Президентом этой страны, то он должен отправить в отставку АЗАРОВА, БРОДСКОГО и ТИГИПКО, которые написали новый Налоговый кодекс», - заявляют предприниматели.