Предправления СГ "ТАС": Рынок страхования продолжил падение

Рынок страхования еще не восстановился. Статистика по основным игрокам говорит о том, что падение продолжилось на 2-5%. Особенно ухудшилась ситуация в сфере агрострахования – сокращение в разы. Отслеживается тенденция отказа ряда СК от продажи обязательных видов услуг и перехода в разряд агентов. Интерес перестраховщиков к Украине крайне низкий. В дальнейшем прогнозируется укрепление позиций уже действующих СК, возможно перераспределение в ТОП-10, что уже происходит. Об этом и других аспектах рынка страхования, в т.ч. с учетом принятия Налогового кодекса, рассказал в интервью УНИАН председатель правления страховой группы ТАС Дмитрий Алексеевич Грицута.

- Дмитрий Алексеевич, рынок страхования тяжело пережил удары кризиса. Какие тенденции наблюдаются сейчас?

Результаты работы за 10 месяцев текущего года свидетельствуют, что рынок страхования еще не восстановился. Статистика по основным игрокам говорит о том, что падение продолжилось еще на 2%-5%, по сравнению с 2009 годом. Особенно сократилось в объемах страхование по КАСКО и имуществу. В большей степени это связано с резким снижением кредитования, с низким уровнем пролонгации договоров страхования именно по банковским залогам с проблемной задолженностью - заемщику важнее гасить тело кредита, а уже потом страховать объект. Это касается и страхования от несчастного случая. Компенсируется данное падение ростом доходов по обязательным видам страхования, в том числе по ОСАГО – за 8 месяцев на 5% против прошлого года. До конца года показатель составит 8-9%. Но динамика по данному виду разнится. Есть компании, которые целенаправленно уменьшают количество транспортных рисков в портфеле и сознательно отказываются от ОСАГО, некоторые наоборот наращивают темпы, понимая, что на сегодняшний момент имеют по этому виду более терпимую картинку, чем по КАСКО.

- Что нового привнесет Налоговый кодекс на рынок страхования? (Когда бралось интервью НК принят не был - ред.)

Главный момент - переход на общую систему налогообложения прибыли. В принципе, рынок готов к тому, чтобы через год перейти на эту систему, а пока нужно внедрить МСФО во всех компаниях. СК с иностранными акционерами практически все ведут как минимум управленческий учет по МСФО. У нас он обязательный уже в течение 4 лет. Вопрос только в том, кто этот процесс будет контролировать, хватит ли человеческих ресурсов и квалификации это сделать.

По поводу налогов могу сказать, то если будет принята норма о том, что налог остается с оборота, но исключается уменьшение базы налогообложения на входящее перестрахование, то это неплохой удар по схемному бизнесу, по отмыванию денег через страхование.

- Как изменилась с учетом кризиса структура каналов продаж страховых продуктов?

Сейчас на рынке значительно упал банковский канал продаж. У нас в 2008 году его объем составлял 35%, сейчас - 14%. Приоритеты на сегодня - агенты, посредники и офисные продажи. Агентские сети сейчас очень активно развиваются, но, к сожалению, не всегда законными методами. К примеру, в Киеве машины, продающие «с колес» полиса ОСАГО, давно не редкость.

Очень активно развивается корпоративное добровольное медицинское страхование (ДМС) - один из немногих видов, не утративших актуальность и пользующихся хорошим спросом, что связано с подорожанием медикаментов и услуг многих медкомпаний. ДМС не является прибыльным, больше используется для привлечения клиентов.

- Есть ли новые тенденции на рынке комиссионных вознаграждений?

Рынок комиссионных значительно вырос, и это тревожный момент. Крупные компании рискуют полностью потерять свои сети, осуществляющие продажу продуктов через посредника, который может работать на два фронта. Некоторые страховые компании вообще отказываются от продажи обязательных видов и выступают в роли агентов. Это для них выгоднее - получают фактически половину платежа, не неся при этом никакой ответственности.

- Страхование имущества на сегодня актуально?

Предприятия еще более-менее страхуются, особенно те, кто имеет кредиты в банках. Сложности со страхованием имущества физлиц, а по крупным объектам проблем практически нет, единственная - демпинг. За последние два года тарифы по страхованию имущества упали втрое. Еще три года назад 0,1% считался партнерским тарифом для предприятий, то на сегодня 0,1% и говорят - ломите цену.

- Как обстоят дела с агрострахованием, есть ли спрос?

По оценкам экспертов, на сегодня застраховано около 5% посевных площадей. Данный рынок упал в разы, что связано с отсутствием господдержки. Раньше росту продукта способствовало наличие бюджетных дотаций (компенсация части страхового платежа). Теперь страхуются или крупные агрохолдинги, понимающие, что такое диверсификация рисков, связанных с непогодой, или предприятия, которые имеют кредиты в банках. Прошлый год данный сегмент рынка был очень убыточный - зашкалило за 200%, что связано с массовой гибелью посевов на большей части северной и северо-восточной территории Украины. А это для страховщиков - огромные убытки. Многие из них заявили, что не будут больше работать в данном направлении.

- И все же, как Вам видится будущее данного вида страхования, особенно с учетом инициативы создания Государственной аграрной страховой компании?

К инициативе отношусь сдержанно. Существуют разные варианты создания госкомпании. Один из них – на агрорынке будет единственный страховщик, а все остальные выступят в роли агентов. Другой принцип - только при страховании в госкомпании можно рассчитывать на бюджетную дотацию, третий вариант - госкомпания будет только перестраховывать риски, то есть, страховать будут как прежде. Учитывая убыточность данного вида, существует риск дополнительных потерь госбюджета. Если у других страховщиков есть возможность диверсификации рисков путем наполнения страхового портфеля еще чем-нибудь и дальнейшего перестрахования за границей, то, как быть с Государственной аграрной страховой компанией до конца не понятно.

Что касается перспектив данного вида страхования, то прогнозировать сложно. На сегодняшний день мы даже не знаем, как позиционировать себя перед перестраховщиками. Мы должны заявить ожидаемый объем премий, собранных по данному виду. Цифру невозможно обозначить. Если в 2008 году - 10 млн. грн., то за конец 2009-2010 год - 1,5 млн. грн. Падение колоссальное.

- Изменилось ли отношение перестраховщиков к Украине?

Последние встречи с перестраховщиками свидетельствую о том, что интерес к Украине если не уменьшился, то точно не увеличился. Более того, некоторые перестраховщики вообще отказываются от работы с нашим рынком, а также со схожими – с Молдавией, странами Кавказа - из-за очень малых объемов, высокой стоимости администрирования и больших экономических и политических рисков. На сегодняшний день все еще готовы нас выслушать и корейские, китайские, индийские, турецкие перестраховщики, это те рынки, на которые крупные украинские страховщики никогда не выходили.

- Стоит ли, по Вашему мнению, создавать Государственную перестраховочную компанию?

Я не считаю, что есть в ней потребность. Я могу еще понять интерес бюджета, если речь идет о Государственной страховой компании. Например, страхование пассажиров на транспорте. Последний пример – ДТП в Марганце, где задействован полис нашей страховой компании, но полис ОСАГО. А каждый перевозчик, получая лицензию, обязан страховать свою ответственность перед пассажирами в случае нанесения им вреда. Этой страховки пока не нашли, она нигде не заявлена, скорее всего, ее вообще не было. Вот для таких видов страхования есть смысл создавать Государственную страховую компанию. Перестраховочный бизнес слишком велик и сложен, очень мало примеров в мире, где государственная перестраховочная компания работает успешно. Точно могу сказать, рынку не нужен еще один перестраховщик, пусть даже это будет государство.

- На каком этапе сейчас урегулирование ситуации в Марганце?

Мы оказывали содействие в сборе документов. Согласно закону об ОСАГО, основанием для выплаты страхового возмещения является решение суда о признании виновной застрахованной стороны. Но в данной ситуации есть свои моменты, т.к. полис страхования был третьего типа - застрахована конкретная машина с конкретным водителем, а водитель, который находился за рулем автобуса во время аварии, не был указан в полисе, более того, он не имел трудового соглашения с работодателем.

В целом, если по вине маршрутного такси происходит ДТП, то по полису ОСАГО ответственность наступает относительно имущества в связи с нанесением вреда, в данном случае локомотиву, что касается пассажиров, то ответственность по ОСАГО наступает после выполнения обязательств по полису страхования от несчастного случая пассажиров на транспорте. Если этого полиса нет, то вступает в силу возмещение по ОСАГО по каждому пассажиру с лимитом в данной ситуации 51 тыс. грн. на одного застрахованного. Сюда включаются расходы на похороны, возмещение морального ущерба, что определяется судом по каждому конкретному случаю. Относительно тех, кто пострадал, но остался жив, то им возмещается стоимость лечения. Самое сложное – определить, какова наша ответственность по данному полису. И еще один момент, насколько я знаю, владелец микроавтобуса еще в бегах, а он должен был в течение трех дней написать заявление на возмещение ущерба. Это означает, что мы имеем право выставить ему регресс.

- Появятся ли на рынке новые игроки, или возможна его консолидация?

Я считаю, что будут укрепляться позиции уже действующих отдельных игроков. Возможно перераспределение в ТОП-10, оно уже происходит. Ничего глобального в плане выхода новых игроков не ожидаю, по крайне мере, на сегодняшний день интерес западных инвесторов иссяк к украинскому рынку. Иностранных инвесторов ранее привлекало то, что можно было за год удваивать, утраивать объем собранных страховых платежей. Сейчас этой возможности нет. Но какие-то слияния или поглощения возможны.

- Сейчас говорят о массовых проверках страховщиков со стороны Госфинуслуг? Приходили ли к Вам контролеры?

К нам проверяющие не приходили. Все рассказывают о «письмах счастья» по поводу дополнительной аудиторской проверки, я такого письма не получал. На одной из встреч страховщиков с господином Волгой месяца два назад он заявил, что компании, которые проходят международный аудит, таких писем получать не будут. А мы уже пять лет подряд проходим международный аудит.

По поводу проверок ситуация двоякая, я считаю, что должен быть прозрачный принцип аудита. На сегодняшний день определенной системы в действиях Госфинуслуг я не вижу. Абсолютно согласен с тем, что нельзя считать не легитимными документы, которые были выданы при прежнем руководстве ведомства, иначе мы окажемся в странном положении – раз все лицензии недействительны, то и соответственно полисы. Получается, надо остановить рынок и перезагрузить его. Я всегда считал, что самый главный момент успешности работы любого государственного органа - это то, что должна быть понятно прописанная стратегия, согласно которой движется рынок.

- Какова доля ДМС в портфеле Вашей компании?

У нас объем ДМС всегда был на уровне 1-2%, сейчас составляет порядка 9%, долю продолжаем наращивать. Создан собственный медицинский ассистирующий центр, раньше мы пользовались услугами других организаций. «Обкатали» самых требовательных клиентов.

- Какого подхода придерживается ТАС в работе с КАСКО и ОСАГО?

У нас КАСКО снижается, что связано с банковским каналом продаж. Но мы не отказываемся от этого вида страхования. По ОСАГО хорошо работает сеть, есть неплохой рост. Убыточность по ОСАГО у нас ниже за счет того, что большая часть продаж приходится на регионы, где потери меньшие, чем в крупных городах.

- Как изменилась динамика платежей по ОСАГО после повышения тарифов?

Средний платеж у нас увеличился на 56%, а количество полисов сократилось на 40%. Тому две причины. Первая - в конце августа узнав о повышении стоимости полисов многие граждане начали скупать их впрок, вторая - некоторые владельцы ОСАГО не спешат продлевать договоры в надежде, что компании вернутся к старой тарифной сетке. Но это до первой остановки ГАИ…

- Какие планы компании по сбору страховых платежей в текущем году, что ожидаете от 2011-го?

Прогнозный показатель по нашей компании - примерно плюс 15-20% к объемам 2009 года. На следующий год мы закладываем еще плюс 10% по рынку и по компании - плюс 10-15%.

- Планируется ли увеличение капитализации компании?

Компания достаточно капитализирована. Возможны какие-то движения в данном направлении, но пока глобальных планов нет.

- Интересуются ли инвесторы Вашей компанией?

Мы точно никем не интересуемся. Сейчас мы реструктуризировали свой бизнес, повысили эффективность деятельности. Кризисный год нас многому научил.

По поводу интересов извне, то мы целенаправленно не продаемся и не ищем покупателя, но если будет интересное предложение, то акционеры могут рассмотреть возможность продажи части бизнеса или вхождения партнера.

- Спасибо за интервью.

Беседу вел Алексей Савченко (УНИАН)