Открытие межбанка: котировки составили 7,9475/7,9535 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9475/7,9535 грн./долл., цены на российскую валюту понизились – 0,2561/0,2564 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,9175/10,9275 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3735/1,3737 долл./евро (пятница, 19 ноября, – 1,3682/1,3684 долл./евро).

В пятницу, 19 ноября, Национальный банк Украины на рынок не выходил.