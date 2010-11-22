Азаров считает, что спорные вопросы по НК удастся урегулировать в ближайшем будущем

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что все существующие спорные вопросы по Налоговому кодексу удастся урегулировать в ближайшем будущем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе открытия в Киеве украинско-бельгийского экономического форума.

«Мы знаем, что претензии и возражения ряда представителей бизнеса, которые работают на так называемом «упрощенном налогообложении», имеют обоснования. Мы готовы к конструктивному диалогу. И я думаю, что мы абсолютно все вопросы устраним в ближайшем будущем. Мы последовательно будем разбираться, вести диалог, находить решения. Это нормальный путь для прогресса», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что Налоговый кодекс, принятый в Верховной Раде, является самым либеральным в Европе.

Справка УНИАН. 18 ноября т.г. Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс.

Документом фактически отменена упрощенная система налогообложения; повышается планка подоходного налога; реформируется транспортный налог; вводятся жесткие рамки применения льгот; сокращается ставка налога на прибыль, но расширяется база применения налога; усиливается фискальное давление и расширяются полномочия налоговиков.

НК вызвал общественное возмущение, массовые акции протеста продолжаются по всей Украине. Предприниматели выдвинули Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ ультиматум - будут инициировать проведение Всеукраинского референдума о недоверии Президенту и Верховной Раде, если В.ЯНУКОВИЧ не ветирует Налоговый кодекс.

Представители малого и среднего бизнеса, которые сегодня проводят в Киеве акцию протеста против Налогового кодекса, обещают объявить бессрочную акцию протеста, если сегодня власть не прислушивается к их требованиям.