Эксперт: стабильный приток депозитов оказал положительное влияние на кредитную политику банков

Стабильный приток депозитов в текущем году оказал положительное влияние на кредитную политику украинских банков, которые начали увеличивать лимиты и количество кредитных программ для бизнеса и снижать ставки.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН председатель правления «Брокбизнесбанка» Сергей МИШТА.

Тем не менее, подчеркнул он, полное возобновление кредитной активности в Украине еще не наступило, и банки очень осторожно кредитуют реальную экономику. Это обусловлено необходимостью стабилизации экономических условий и государственной поддержки, перспективных и стратегически важных для Украины производителей, считает эксперт.

«Банки не спешат выдавать кредиты, а, наоборот, стремятся уберечь себя от роста проблемной задолженности, поэтому наиболее желанными заемщиками являются те компании, которые в кризис доказали свою состоятельность и рассчитались по всем обязательствам. В большинстве банков клиент может получить кредит, но хороших, качественных заемщиков не так много. Это в основном компании, сохранившие рост и развитие даже в сегодняшних условиях», - отметил С.МИШТА.

По его прогнозам, в ближайшее время благодаря снижению процентных ставок и стабилизации экономической ситуации банки начнут более активно кредитовать бизнес.