Предприниматели требуют от Януковича наложить вето на НК, а его авторов – отправить в отставку

Предприниматели, принимающие участие в акции протеста против принятого 18 ноября Верховной Радой Налогового кодекса, обнародовали свои требования к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Как передает корреспондент УНИАН, эти требования обнародовал на митинге один из участников протеста.

В частности, предприниматели требуют от В.ЯНУКОВИЧА немедленно наложить вето на Налоговый кодекс, а за «преступление против малого бизнеса и среднего класса, задокументированное в Налоговом кодексе, отправить в отставку его авторов – премьер-министр Николая АЗАРОВА, вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО и председателя Госкомпредпринимательства Михаила БРОДСКОГО».

Кроме того, участники акции обращаются к местным советам всех уровней безотлагательно созвать свои внеочередные заседания и дать оценку новому Налоговому кодексу.

В настоящее время многотысячный митинг предпринимателей проходит вблизи от Администрации Президента Украины.

Колонна предпринимателей в составе нескольких тысяч человек полностью заполнила ул. Банковую. Участники акции постоянно выкрикивают: «Позор!».

По данным столичной милиции, охрану общественного порядка на этой улице обеспечивают 150-200 работников милиции. Еще более тысячи находятся в резерве.

Также на ул. Банковой находятся около десяти микроавтобусов с тонированными окнами, в которых размещены сотрудники МВД.