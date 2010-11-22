Бельгийский бизнес заинтересован в сотрудничестве с украинским – Принц Филипп

Представители бельгийского бизнеса заинтересованы в сотрудничестве с украинскими коллегами в ряде отраслей экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на украинско-бельгийском экономическом форуме в Киеве заявил Принц Бельгии ФИЛИПП.

В частности, он отметил, что интерес вызывает отрасль строительства, транспорта, логистики, а также снабжения оборудования для подготовки к Евро-2012.

Также он подчеркнул, что интерес вызывает сотрудничество в области пищевой промышленности, учитывая мощь аграрного сектора Украины, а также сотрудничество в области энергосбережения.

Кроме того, Принц ФИЛИПП подчеркнул, что с большим интересом в Украине может быть воспринят ассортимент товаров бытовой сферы.

Он подчеркнул, что Украина и Бельгия имеют давнюю историю торгово-экономических отношений еще со времен существования Киевской Руси.

В свою очередь, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отметил, что Бельгия для Украины является очень важным экономическим партнером.

«Мы придаем очень большое значение укреплению экономических связей с вашей страной», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр Украины и Принц Бельгии ФИЛИПП отметили большой потенциал для сотрудничества в торгово-экономическом отношении между двумя странами.