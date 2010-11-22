Участники акции протеста ожидают ответа по поводу ветирования НК до 18.00

Участники акции протеста предпринимателей ожидают до 18.00 ответа от Администрации Президента по поводу ветирования принятого Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на митинге на улице Банковой заявил один из организаторов акции протеста.

Иначе в 19.00 на Банковой соберется инициативная группа для начала процедуры отставки Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

В то же время организаторы призвали предпринимателей сейчас разворачивать колонну и постепенно возвращаться на Майдан Незалежности, где будет продолжена акция протеста и где будут ждать ответа на выдвинутые властям условия относительно Налогового кодекса.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве предприниматели протестуют против нового Налогового кодекса, принятого Верховной Радой на прошлой неделе. Они начали свою акцию на Майдане Незалежности, после чего отправились к Администрации Президента с требованием к В.ЯНУКОВИЧУ ветировать этот Налоговый кодекс.