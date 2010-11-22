Протестующие предприниматели возвратились на Майдан и перекрыли движение по Крещатику

Предприниматели, протестующие против нового Налогового кодекса, возвратились с улицы Банковой на Майдан Незалежности и перекрыли движение по улице Крещатик.



Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время автомобили, которые двигаются от Бессарабского рынка, вынуждені поворачивать на улицу Городецкого.



Также осложнено движение транспорта на улице Институтской.



По приблизительным оценкам, на Майдане сейчас находятся свыше 5 тыс. участников акции протеста.



В знак благодарности участники митинга поименно назвали тех народных депутатов, которые не голосовали за принятие Налогового кодекса. Вместе с тем они не захотели называть ни одного из депутатов, кто голосовали за Налоговый кодекс.



Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве предприниматели протестуют против нового Налогового кодекса, принятого Верховной Радой на прошлой неделе. Они начали свою акцию на Майдане Незалежности, после чего прошли к Администрации Президента с требованием к Виктору ЯНУКОВИЧУ наложить вето на этот Налоговый кодекс.