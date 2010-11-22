Процентные ставки по депозитам снизились незначительно - эксперт

Снижение процентных ставок по депозитам физических лиц на прошлой неделе было незначительным.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, «это больше коснулось вкладов в национальной валюте и связано с тем, что банки не испытывают на сегодняшний момент недостатка в ресурсах, невзирая на постоянное падение ставок». За первые три квартала 2010 года депозитные портфели в целом по банковской системе увеличились почти на треть, отметила эксперт.

Как сообщила Н.СИНЯВСКАЯ, в период с 15 по 19 ноября 2010 года на рынке депозитов физических лиц процентные ставки опять снизились. Средняя процентная ставка по депозитам в гривне со сроком размещения от 1 до 6 месяцев упала на 0,15 пункта, со сроком размещения 12 месяцев – на 0,08 пункта. Вклады в иностранной валюте подешевели немного меньше. Средняя процентная ставка по депозитам в долларах США снизилась на 0,08 пункта, по депозитам в евро – на 0,02 пункта, независимо от срока размещения.

По информации эксперта, процентные ставки по срочным депозитам в гривне сейчас таковы: на срок 1 месяц – от 1,5 до 9,5% годовых; на 3 месяца – от 4,5 до 15%; на 6 месяцев – от 7,5 до 15,5%; на 12 месяцев – от 9,5 до 16%. По вкладам в долларах США ставки следующие: на срок 1 месяц – от 2,0 до 6% годовых; на 3 месяца – от 3 до 7,75%; на 6 месяцев – от 4 до 8,5%; на 12 месяцев – от 4,7 до 9%. По вкладам в евровалюте ставки таковы: на срок 1 месяц – от 1 до 5% годовых; на 3 месяца – от 0,5 до 6,75%; на 6 месяцев – от 1 до 7,5%; на 12 месяцев – от 1,5 до 8%.