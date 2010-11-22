«Локомотивом» возобновления кредитования по-прежнему остаются автокредиты - эксперт

«Локомотивом» возобновления потребительского кредитования в Украине по-прежнему остаются автокредиты.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

Она также отметила, что понемногу увеличивается количество ипотечных предложений. Удельный вес беззалоговых кредитов по-прежнему невелик. «Это свидетельствует о том, что банки, наращивая темпы кредитования, особое внимание уделяют наименее рисковым продуктам», - считает эксперт.

По словам Н.СИНЯВСКОЙ, количество предложений по автокредитованию с пониженным (менее 30%) авансовым взносом и длительным (до 7 лет) сроком кредитования увеличивается. На конец прошлой недели условия кредитования на приобретение автотранспорта сложились следующие: первоначальный взнос в пределах от 15% до 50% от стоимости авто; срок кредитования – до 7 лет; процентная ставка фиксированная на весь срок кредитования – от 18,5% до 26,75% годовых; плавающая ставка фиксируется на первый год кредитования и находится в пределах от 12,3% до 18,4% годовых; разовая комиссия при предоставлении кредита - от 1,5 до 3% от суммы.

Как подчеркнула эксперт, кредиты на приобретение недвижимости предлагаются гораздо меньшим количеством банков и на таких условиях: процентная ставка 18%-28% годовых; срок кредитования 5-10 лет, с авансовым взносом не менее 30%, чаще встречается - 40% от стоимости недвижимости.