Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН может подписать Налоговый кодекс в четверг-пятницу, 25-26 ноября.

Об этом сообщила УНИАН пресс-секретарь председателя ВР Ольга ЧЕРНАЯ.

По ее словам, В.ЛИТВИН отметил, что на данное время проголосованный в Верховной Раде соответствующий закон находится на доработке в Главном юридическом управлении ВР.

Справка УНИАН. 18 ноября Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс.

Документом фактически упразднена упрощенная система налогообложения; повышается планка подоходного налога; реформируется транспортный налог; вводятся жесткие рамки применения льгот; сокращается ставка налога на прибыль, но расширяется база применения налога; усиливается фискальное давление и расширяются полномочия налоговиков.

Кодекс вызвал общественное возмущение, массовые акции протеста проходят по всей Украине. Предприниматели выдвинули ультиматум – они будут инициировать проведение Всеукраинского референдума о недоверии Президенту и Верховной Раде, если В.ЯНУКОВИЧ не заветирует Налоговый кодекс.

В.ЛИТВИН пока еще не подписал и не передал на подпись главе государства принятый Налоговый кодекс.

Данный документ значится на сайте ВР как готовящийся к подписи спикером.